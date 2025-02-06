В суд направлено дело о хищении 500 млн рублей дольщиков в Ростовской области

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего руководителя жилищно-строительного кооператива, которому предъявлены обвинения в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации доходов, полученных преступным путем (пункт «б» часть 4 статьи 174.
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