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Путин: Россию душат, а она стала первой в Европе по экономике

Путин: Россию душат, а она стала первой в Европе по экономике

Президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске заявил, что Россию «душат» западные страны, однако по объему экономики страна стала первой в Европе.

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