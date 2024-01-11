Путин: Россию душат, а она стала первой в Европе по экономике

Президент РФ Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске заявил, что Россию «душат» западные страны, однако по объему экономики страна стала первой в Европе.
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