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«Росатом»: поставка кобальта-60 в Китай

«Росатом»: поставка кобальта-60 в Китай

«Росатом» отправил в Китай первую партию источников кобальта-60. В госкорпорации сообщили, что эта поставка позволит китайским компаниям возобновить работы в центрах облучения и установить долгосрочные отношения с российским производителем ценного изотопаТК «Страна Росатом» читайте на monocle.

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