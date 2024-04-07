«Росатом»: поставка кобальта-60 в Китай

«Росатом» отправил в Китай первую партию источников кобальта-60. В госкорпорации сообщили, что эта поставка позволит китайским компаниям возобновить работы в центрах облучения и установить долгосрочные отношения с российским производителем ценного изотопаТК «Страна Росатом» читайте на monocle.