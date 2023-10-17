Intel представила десктопные процессоры 14-го поколения

Компания Intel анонсировала серию процессоров Core Raptor Lake Refresh 14-го поколения, включающую три топовые модели с возможностью разгона: Core i9-14900K с тактовой частотой 6 ГГц, Core i7-14700K и Core i5-14600K.
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