Бывшая Амирана Сардарова и Виктория Боня выгуляли одинаковые платья в Каннах. Кому идут красные оборки?

Бывшая Амирана Сардарова и Виктория Боня выгуляли одинаковые платья в Каннах. Кому идут красные оборки?

Виктория Боня старается не пропускать Каннский кинофестиваль. Каждый год экс-участница «ДОМа-2» подбирает яркие наряды, чтобы блеснуть перед фотографами со всего мира.

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