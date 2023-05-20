Бывшая Амирана Сардарова и Виктория Боня выгуляли одинаковые платья в Каннах. Кому идут красные оборки?

Виктория Боня старается не пропускать Каннский кинофестиваль. Каждый год экс-участница «ДОМа-2» подбирает яркие наряды, чтобы блеснуть перед фотографами со всего мира.
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