Канада отозвала 41 дипломата из Индии после скандала с сикхами

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru 41 канадский дипломат и их семьи вернулись покинули Индию после громкого скандала в связи с убийством лидера сикхской общины, заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.
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