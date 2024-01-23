В Мангистау отмечен самый высокий рост цен на услуги детских центров развития

По итогам декабря 2023 года услуги дошкольного и начального образования подорожали на 5,6% за год, услуги детских центров развития – на 2,9%, причем среди последних самые «дорогие» – в Мангистауской области.
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