Мишина-Галлямов: без конкуренции было бы скучно

Ученики Тамары Москвиной и Артура Минчука считают, что конкуренция помогает им двигаться вперед. Отметим, что они тренируются в одной группе с действующими чемпионами Европы Александрой Бойковой - Дмитрием Козловским, которые идут сейчас третьим.