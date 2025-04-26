Как на Украине провалился масштабный проект США 

В апреле 2025 года исполнилось ровно 10 лет созданию Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры — двух ведомств, которые, по идее, должны были возглавить борьбу с коррупцией на Украине.
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