День воспитателя: поздравления с праздником, мощная поддержка от государства

Воспитатели детских садов — наставники дошкольников, учителя и практически «вторые мамы». Это очень важная и ответственная профессия, ведь в раннем детстве закладываются принципы и формируется характер ребенка, будущего взрослого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии