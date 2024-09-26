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День воспитателя: поздравления с праздником, мощная поддержка от государства

День воспитателя: поздравления с праздником, мощная поддержка от государства

Воспитатели детских садов — наставники дошкольников, учителя и практически «вторые мамы». Это очень важная и ответственная профессия, ведь в раннем детстве закладываются принципы и формируется характер ребенка, будущего взрослого.

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