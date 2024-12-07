77 очков от Леброна и Дэвиса мало против Трэя Янга. «Лейкерс» утонули на последних секундах

Торпеда в овертайме – 134:132. Чем более стабилизируется сезон НБА, тем интереснее следить за «Лейкерс», командой, которая, как убеждены ее болельщики, «может побеждать, двигать мяч, попадать и даже по праздникам убедительно защищаться», но почему-то предпочитает все это не делать.