77 очков от Леброна и Дэвиса мало против Трэя Янга. «Лейкерс» утонули на последних секундах

Торпеда в овертайме – 134:132. Чем более стабилизируется сезон НБА, тем интереснее следить за «Лейкерс», командой, которая, как убеждены ее болельщики, «может побеждать, двигать мяч, попадать и даже по праздникам убедительно защищаться», но почему-то предпочитает все это не делать.
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