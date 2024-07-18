Bloomberg: российским компаниям стало невозможно проводить платежи с Китаем даже в юанях

Проблема затрагивает не только такие товары, как металлы и сельское хозяйство, но и другие отрасли. Ассоциация российских автомобильных дилеров на прошлой неделе предупредила, что импорт автомобилей и автозапчастей из Китая, может остановиться из-за сбоев в расчетах.
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