Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Гуреев
    Вы ему верите? Вспомните его обещания, не поднимать пенсионный возраст. Стыдоба.Путин: ситуацию с...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    Хрен ишакам воеючим а не выплаты . Идите работать а не крипту майнить.В Абхазии попроси...
  • Виталий Сорокин
    Случись что...Эрдоган сбежал бы однозначно...Много слов,  не помнит добра, когда его Россия спасла...Подонок...(убил ...Эрдоган: Асад беж...

Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10,4% за год

Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10,4% за год

По итогам трех кварталов 2024 года оборот московских предприятий пищевой промышленности составил 582,2 млрд рублей, что на 10,4% больше в сопоставимых ценах трех кварталов прошлого года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх