Мария Багреева: оборот пищевой промышленности Москвы вырос на 10,4% за год

По итогам трех кварталов 2024 года оборот московских предприятий пищевой промышленности составил 582,2 млрд рублей, что на 10,4% больше в сопоставимых ценах трех кварталов прошлого года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.