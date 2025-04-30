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В Новосибирске оправдали экс-полицейского, не защитившего девочку от убившего её мигранта

В Новосибирске оправдали экс-полицейского, не защитившего девочку от убившего её мигранта

Советский районный суд Новосибирска оправдал бывшего полицейского Анатолия Саушкина по делу о халатности после того, как мигрант из Таджикистана Хушнуд Хамроев  зарезал  семнадцатилетнюю девочку.

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Комментарии
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спивак виктор
-
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11 час.
св
спивак виктор
и что? с чистой совестью опять пидора в мусора?
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11 час.
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