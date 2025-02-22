Джиошвили о 0:5 от Минска: «Худшая игра в сезоне для «Динамо», наверное. Что тут говорить, надо сделать выводы и идти дальше»

Московский клуб дома проиграл минскому «Динамо» (0:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. – После таких крупных поражений задаетесь вопросом: вы играли настолько слабо или соперник был на голову сильнее? – Тяжело сказать, кто сильнее или слабее.