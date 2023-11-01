В Еврейской автономной области задержан мужчина, наладивший в лесу производство гашишного масла

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Еврейской автономной области в ходе реализации оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность гражданина, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии