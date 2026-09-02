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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хорошилов о допуске лыжников: «Первое ощущение – свобода, появилось понимание, что международные старты снова становятся реальной перспективой»

Тренер мужской сборной России по горнолыжному спорту, участник пяти Олимпиад Александр Хорошилов  рассказал, что новость о допуске спортсменов на турниры вызвала ощущение свободы.

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