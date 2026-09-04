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Царьград

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Глава Кургана Науменко провёл экскурсию для форума «Утро»

Глава Кургана Науменко провёл экскурсию для форума «Утро»

Глава Кургана Антон Науменко организовал вечернюю экскурсию по исторической части города для участников молодежного форума «Утро», который проходит с 1 по 6 сентября.

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