Минобороны сообщило о 5 тыс. нарушений режима прекращения огня

По данным Минобороны, всего зафиксировано 5 026 нарушений режима прекращения огня.<strong>На фоне нарушений перемирия со стороны Украины российские военные зеркально реагируют и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке.
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