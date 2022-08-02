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В аэропорт Тайбэя пришло письмо о трех взрывных устройствах для срыва визита Пелоси

В аэропорт Тайбэя пришло письмо о трех взрывных устройствах для срыва визита Пелоси

В аэропорт Тайбэя «Таоюань» пришло сообщение с угрозами о трех заложенных взрывных устройствах с целью срыва визита на Тайвань спикера палаты представителей Соединенных Штатов Америки Нэнси Пелоси, хотя она должна прилететь в другой аэропорт.

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