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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Грэм Сунесс: «Не уверен, что Райс попадал бы в состав «Барселоны», «Реала», «Баварии». «Ман Сити»

Грэм Сунесс не считает Деклана Райса идеальным полузащитником. «Он последний при развитии атаки. Он остается между двумя центральными защитниками или между центральным и крайним защитниками.

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