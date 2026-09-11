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Владимирские новости

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Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил федеральный статус в 1998 году

Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил федеральный статус в 1998 году

Объединяет более 120 памятников архитектуры, среди которых Успенский кафедральный собор, Золотые ворота, Суздальский кремль и Спасо-Евфимиев монастырь.

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