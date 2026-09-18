Putin Explains The Rise Of The AfD As The Consequence Of The EU's Systemic Errors Authored by Andrew Korybko via Substack, Putin was asked about the AfD's recent landslide victory in the German state of Saxony-Anhalt on the sidelines of this year's BRICS Summit in Delhi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым