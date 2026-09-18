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Zero Hedge

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Putin Explains The Rise Of The AfD As The Consequence Of The EU's Systemic Errors

Putin Explains The Rise Of The AfD As The Consequence Of The EU's Systemic Errors

Putin Explains The Rise Of The AfD As The Consequence Of The EU's Systemic Errors Authored by Andrew Korybko via Substack, Putin was asked about the AfD's recent landslide victory in the German state of Saxony-Anhalt on the sidelines of this year's BRICS Summit in Delhi.

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