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Закон и Порядок

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Мигрантов лишат гражданства РФ за отказ встать на воинский учет: что ждет рынок труда

Мигрантов лишат гражданства РФ за отказ встать на воинский учет: что ждет рынок труда

Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении россиян приобретенного гражданства за отказ встать на воинский учет.

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Комментарии
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Serg
&quot;Мы наблюдаем существенный рост зарплат&quot;- и что бывшему министру экономики не нравится? Пусть сука в своем кармане роется и в рабочий карман не лезет. Из за мигрантов русские не могли получать нормальную зарплату. Теперь смогут. в чем проблема?
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7 час.
S
Serg
Да мне по хуй их двойные проблемы. Не отказались от гражданства своих республик, не хер им и российское гражданство выдавать. Хватит нам чинуш с двойным гражданством.
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7 час.
Игорь Спиридонов
Сами говорят - на заводах нужны специалисты, многие их из мигрантов? Токари, слесари, сварщик? Мастурбеки знают, с какой стороны к станку с программным управлением подходить?
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7 час.

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