Мигрантов лишат гражданства РФ за отказ встать на воинский учет: что ждет рынок труда

Serg "Мы наблюдаем существенный рост зарплат"- и что бывшему министру экономики не нравится? Пусть сука в своем кармане роется и в рабочий карман не лезет. Из за мигрантов русские не могли получать нормальную зарплату. Теперь смогут. в чем проблема?

S Serg Да мне по хуй их двойные проблемы. Не отказались от гражданства своих республик, не хер им и российское гражданство выдавать. Хватит нам чинуш с двойным гражданством.