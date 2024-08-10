Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении россиян приобретенного гражданства за отказ встать на воинский учет.
Мигрантов лишат гражданства РФ за отказ встать на воинский учет: что ждет рынок труда
Комментарии
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Serg
"Мы наблюдаем существенный рост зарплат"- и что бывшему министру экономики не нравится? Пусть сука в своем кармане роется и в рабочий карман не лезет. Из за мигрантов русские не могли получать нормальную зарплату. Теперь смогут. в чем проблема?
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7 час.
S
Serg
Да мне по хуй их двойные проблемы. Не отказались от гражданства своих республик, не хер им и российское гражданство выдавать. Хватит нам чинуш с двойным гражданством.
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7 час.
Игорь Спиридонов
Сами говорят - на заводах нужны специалисты, многие их из мигрантов? Токари, слесари, сварщик? Мастурбеки знают, с какой стороны к станку с программным управлением подходить?
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7 час.
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