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В период с 14 по 20 октября на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 39 граждан

В период с 14 по 20 октября на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 39 граждан

В период с 14 по 20 октября на территории Республики Крым жертвами дистанционных мошенников стали 39 гражданСхемы, которые использовали кибераферисты по итогам прошедшей недели: – звонки / звонки в мессенджерах (Телеграм, Вотсап, Вайбер) от лица операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур, онлайн-портал.

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