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Нечем платить за содержание виллы и яхты в Италии: София Ротару планирует выступить с большим концертом в Москве за гонорар в 15 млн рублей

Нечем платить за содержание виллы и яхты в Италии: София Ротару планирует выступить с большим концертом в Москве за гонорар в 15 млн рублей

Интересная жизнь с Vera Star На днях стало известно, что народная артистка СССР, двенадцатикратная обладательница музыкальной премии "Золотой Граммофон" София Ротару озвучила условие, при выполнении которого она готова вернуться на российскую сцену.

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