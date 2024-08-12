Атлеты и Том Круз. Как прошло закрытие парижской Олимпиады - 2024

В отличие от церемонии открытия, которая прошла в центре Парижа, закрытие прошло в традиционном формате — на стадионе Закрытие Олимпиады - 2024 / Фото: ТАСС Олимпийские игры 2024 в Париже завершились грандиозной церемонией закрытия.
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