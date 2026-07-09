Шарлиз Терон с декольте, беременная Энн Хэтэуэй и Зендая в образе невесты посетили премьеру "Одиссеи"

Продолжается мировой пресс-тур нового фильма Кристофера Нолана "Одиссея". На премьере в Париже фильм представили главные актёры: Шарлиз Терон, Зендая и её муж Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Мэтт Деймон и Лупита Нионго.
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