QR-код «Госуслуг» заменит паспорт в 2024 году

Власти РФ собираются значительно расширить функциональность портала «Госуслуг». Уже в 2024 году планируется внедрить возможность использования QR-кода «Госуслуг» вместо основного документа гражданина – паспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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