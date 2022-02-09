Чановский монстр и чудище Бросси: лох-несские чудовища России

В России есть свои озерные монстры, только нужно знать, в каких водоемах их искать. Все слышали о существе озера Лох-Несс, ведь оно давно вышло за границы мифа, который рассказывают друг другу лишь шотландцы.
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