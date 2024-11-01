Минобороны РФ: Су-35С выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в Курской области

Самолеты также обнаружили объекты ПВО Экипажи многоцелевых истребителей Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили воздушное прикрытие экипажей ВКС в приграничных районах Курской области, сообщили в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии