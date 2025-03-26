"Хвастал, что растлил тысячу дев": тайна смерти Ивана Грозного

РИА Новости "В сие время он так изменился, что нельзя было узнать его: на лице изображалась мрачная свирепость, все черты исказились, взор угас, на голове и в бороде не осталось почти ни одного волоса", – так описывал последние месяцы жизни Ивана Грозного знаменитый историк и писатель Карамзин.