От НПЗ к ПВЗ: как и зачем Россию пытаются раскачать изнутри

Пожар на складе Wildberries в Электростали.Трагические события середины июля 2026 года, когда комбинированной атаке беспилотников подверглись крупнейшие распределительные центры в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске, ознаменовали новый этап «войны городов» России с Украиной, в которой не может быть победителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии