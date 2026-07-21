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От НПЗ к ПВЗ: как и зачем Россию пытаются раскачать изнутри

От НПЗ к ПВЗ: как и зачем Россию пытаются раскачать изнутри

Пожар на складе Wildberries в Электростали.Трагические события середины июля 2026 года, когда комбинированной атаке беспилотников подверглись крупнейшие распределительные центры в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске, ознаменовали новый этап «войны городов» России с Украиной, в которой не может быть победителей.

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