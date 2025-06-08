Депутат ГД Иван Демченко посетил библиотеку-музей в Анапе

Депутат ГД Иван Демченко посетил библиотеку-музей в АнапеДепутат ГД от Краснодарского края Иван Демченко совместно с депутатом ЗСК Юлией Пархоменко осмотрели экспозиции, пообщались с коллективом библиотеки-музея села Юровка, относящегося к городу-курорту Анапа.
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