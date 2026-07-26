Херсонское направление: тлеющий вулкан, ждущий своего часа

По причине длительной статичности Херсонского направления СМИ практически не уделяют ему внимания. Достаточно сказать, что последние серьёзные бои наблюдались там в ходе борьбы за Крынки в октябре 2023 – июле 2024 годов.
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