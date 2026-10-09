Ормуз, Баб-эль-Мандеб, а теперь и Панамский канал.

Проблемы с мировым судоходством нарастают, и иногда оттуда, откуда их и не ожидали. Теперь тучи заходят над Панамским и военные действия тут (пока) ни при чём.
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