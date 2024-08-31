Дешевле АвтоВАЗа, удобнее «Лисяна» и экономнее «гибрида» – в чем подвох Citroen C5X

Мы живем в удивительное время. Если раньше только небольшое количество автолюбителей обращали внимание на французские машины («Логан» не в счет), то теперь они буквально «зажаты» между АвтоВАЗом, китайскими моделями и бесконечными «параллельными» схемами ввоза.