Дешевле АвтоВАЗа, удобнее «Лисяна» и экономнее «гибрида» – в чем подвох Citroen C5X

Мы живем в удивительное время. Если раньше только небольшое количество автолюбителей обращали внимание на французские машины («Логан» не в счет), то теперь они буквально «зажаты» между АвтоВАЗом, китайскими моделями и бесконечными «параллельными» схемами ввоза.
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