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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Мазепин: «Наше возвращение на мировую арену – факт, который все видят. Теперь мы хотим, чтобы международные старты вернулись в Россию»

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин заявил, что обсуждает с президентом European Aquatics Антонио Силвой проведение международных турниров в РФ.

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