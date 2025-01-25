Маску отказали в офисе рядом с Трампом из-за «ледяной девы»

Глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, которую новый президент США Дональд Трамп назвал «ледяной девой», высказалась против размещения штаб-квартиры Департамента эффективности правительства (DOGE), в Западном крыле Белого дома.
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