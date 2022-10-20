ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 октября 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать первое октября две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1247 =Время и Магнетизм - это основа всей Жизни: именно в их взаимном сочетании возможно построение определённых видов Материи = Всё создаётся на основе Закона, действует по Закону, а что не подчиняется данной закономерности, уничтожается = Главное, обучаясь, вы познаёте Мир заново — а значит, остаётесь молодым, способным удивляться и счастливым = Главное, чем выше сознание — тем меньше необходимости в эго; чем сознание меньше - тем сильнее защитные свойства эго = Для создания семьи достаточно полюбить, а для её сохранения нужно научиться терпеть и прощать =Довольство - это не результат наличия определённого количества благ, а состояние Сердца, которое умеет быть.