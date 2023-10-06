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  • Leon Dan
    Ну ясное дело, местные там будут отказываться. А Центральный аппарат что молчит? Или это позиция всех органов?Baza: МВД в Чечне...
  • владимир сергеев
    Необходимо ввести в практику - избиение  заключённых детьми  Вельмож !Baza: МВД в Чечне...
  • александр фоксенко
    Два "расширятеля" уже было. И принимал участие весь ЕС. "Всё таки надоело брать Берлин". Пора заселить это место кем ...Глава МИД Германи...

«Иногда людей удаляют из списков, поскольку они, например, умирают». Представитель Еврокомиссии Дэниэл Ферри — о снятии санкций с российских бизнесменов

«Иногда людей удаляют из списков, поскольку они, например, умирают». Представитель Еврокомиссии Дэниэл Ферри — о снятии санкций с российских бизнесменов

Представитель Еврокомиссии Дэниэл Ферри рассказал о том, как принимаются санкции в отношении россиян и что будет с личными вещами граждан на границе<strong>6 октября в Гранаде пройдет неформальный саммит ЕС.

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