«Иногда людей удаляют из списков, поскольку они, например, умирают». Представитель Еврокомиссии Дэниэл Ферри — о снятии санкций с российских бизнесменов

Представитель Еврокомиссии Дэниэл Ферри рассказал о том, как принимаются санкции в отношении россиян и что будет с личными вещами граждан на границе<strong>6 октября в Гранаде пройдет неформальный саммит ЕС.
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