Росавиация ограничила работу аэропортов Мурманска и Апатитов

В Росавиации сообщили о введении ограничений на работу аэропортов Мурманска и Апатитов. «С 09:35 мск на работу двух аэропортов в Мурманской области — Мурманска (Мурмаши; код ICAO: ULMM) и Апатитов (Хибины; ULMK) — введены временные ограничения», — сообщил представитель Росавиации.
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