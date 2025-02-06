Apple запускает продажу компонентов для самостоятельного ремонта M4 Mac mini и MacBook ProApple расширяет возможности для самостоятельного ремонта устройств, добавив в онлайн-магазин самообслуживания (Self Service Repair) инструменты и запчасти для недавно выпущенных компьютеров на базе чипа M4.