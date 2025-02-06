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Apple запускает продажу компонентов для самостоятельного ремонта M4 Mac mini и MacBook...

Apple запускает продажу компонентов для самостоятельного ремонта M4 Mac mini и MacBook...

Apple запускает продажу компонентов для самостоятельного ремонта M4 Mac mini и MacBook ProApple расширяет возможности для самостоятельного ремонта устройств, добавив в онлайн-магазин самообслуживания (Self Service Repair) инструменты и запчасти для недавно выпущенных компьютеров на базе чипа M4.

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