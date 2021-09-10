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Расчеты ОТРК «Искандер» ЗВО совершат боевой пуск ракеты по заглубленному пункту управления условного противника на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

Расчеты ОТРК «Искандер» ЗВО совершат боевой пуск ракеты по заглубленному пункту управления условного противника на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

На полигоне «Лужский» в Ленинградской области боевые расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетной бригады Западного военного округа выполнят пуск ракеты по заглубленному пункту управления условного противника в рамках проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».

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