Расчеты ОТРК «Искандер» ЗВО совершат боевой пуск ракеты по заглубленному пункту управления условного противника на полигоне «Лужский» в Ленинградской области

На полигоне «Лужский» в Ленинградской области боевые расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» ракетной бригады Западного военного округа выполнят пуск ракеты по заглубленному пункту управления условного противника в рамках проведения совместного стратегического учения вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021».