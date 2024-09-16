Выход новых Apple Watch SE с корпусом из прочного пластика запланирован на следующ...

Выход новых Apple Watch SE с корпусом из прочного пластика запланирован на следующий годВ своём свежем воскресном дайджесте Марк Гурман (Mark Gurman) на страницах Bloomberg выразил уверенность, что Apple всё ещё готовит к анонсу вариант умных часов Watch SE с корпусом из прочного пластика.
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