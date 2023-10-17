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«Мы все говорим, что живем на нефти, но ходим по грязи»

«Мы все говорим, что живем на нефти, но ходим по грязи»

Губернатор Комарова заявила, что Югра никакая не нефтяная столица России Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ответила жителям, недовольным качеством жизни в «нефтяной столице России».

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