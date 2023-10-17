«Мы все говорим, что живем на нефти, но ходим по грязи»

Губернатор Комарова заявила, что Югра никакая не нефтяная столица России Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова ответила жителям, недовольным качеством жизни в «нефтяной столице России».
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