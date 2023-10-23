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Виктория Бекхэм планирует выпустить собственный документальный фильм на фоне успеха сериала о Дэвиде "Бекхэм"

Виктория Бекхэм планирует выпустить собственный документальный фильм на фоне успеха сериала о Дэвиде "Бекхэм"

После успеха документального сериала Netflix о карьере футболиста Дэвида Бекхэма, его супруга Виктория Бекхэм тоже решила выпустить собственный фильм, посвящённый своей модной империи, сообщает The Sun.

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