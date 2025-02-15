Развод под вопросом: Бондарчук и Андреева вместе отправились в Таиланд

Федор Бондарчук и Паулина Андреева, возможно, изменили свое решение о разводе. По информации Telegram-канала «Крыспертиза», супруги вместе отправились на отдых в Таиланд, что может свидетельствовать о попытке сохранить семью.
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