Заноза

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Александр Роджерс: «Этодругин форте» для западных партнёров

Александр Роджерс: «Этодругин форте» для западных партнёров

  Несколько дней назад после сообщения о заложенной бомбе в Минске посадили самолёт авиакомпании «Ryanair».

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Алина
Не надо прощать,пришла пора давать по зубам и так давать,чтоб ни один не оставался. Прекратятся двойные стандарты ...
Kost Sh
"А главу Ирландии (кстати, кто это?)" -да п̶и̶д̶а̶р̶а̶с гей какой-то.
СЭМЭН Иваницкий
все они там пИДАРАСЫ(((
Адольф Пешков
А как на счёт выявленной прослушки разговоров лидеров европейских стран?? Вот вот. Курятник то один и петух - свой. Петух должен знать всегда какую курочку топтать. Видите, какие радостные лица ? Значит их курочку сегодня топчет.

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