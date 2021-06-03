Александр Роджерс: «Этодругин форте» для западных партнёров

ЗанозаПолитикаАлександр Роджерс: «Этодругин форте» для западных партнёров Несколько дней назад после сообщения о заложенной бомбе в Минске посадили самолёт авиакомпании «Ryanair».Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлинаНе надо прощать,пришла пора давать по зубам и так давать,чтоб ни один не оставался. Прекратятся двойные стандарты ...KSKost Sh"А главу Ирландии (кстати, кто это?)" -да п̶и̶д̶а̶р̶а̶с гей какой-то.СЭМЭН Иваницкийвсе они там пИДАРАСЫ(((Адольф ПешковА как на счёт выявленной прослушки разговоров лидеров европейских стран?? Вот вот. Курятник то один и петух - свой. Петух должен знать всегда какую курочку топтать. Видите, какие радостные лица ? Значит их курочку сегодня топчет.Комментировать
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