Дубинский: Зеленский и Ермак должны быть арестованы после мирного соглашения

МОСКВА, 6 декабря, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил о необходимости ареста президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака сразу после заключения мирного соглашения по украинскому конфликту.
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